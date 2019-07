Gemeenteraad sluit nieuwe overeenkomst met het Felix Project BVDH

15 juli 2019

De gemeenteraad van Oudsbergen heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met vzw Het Felix Project voor de sterilisatie en castratie van zwerfkatten. “Met deze nieuwe overeenkomst uniformiseren we onze diervriendelijke aanpak van zwerfkatten. Ze worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en in hun vertrouwde omgeving weer vrijgelaten. Zo breiden de zwerfkattenpopulaties niet verder uit en door het terugplaatsen worden de vrijgekomen plekken ook niet ingenomen door nieuwe katten”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Dierenwelzijn. “Het Dierenasiel van Genk was nog actief op het grondgebied van Meeuwen-Gruitrode, het Felix Project was actief op het grondgebied van Opglabbeek. Nu is het Felix Project het aanspreekpunt voor heel Oudsbergen.” Lopen er zwerfkatten rond in jouw tuin of zorgen ze voor overlast in de buurt? Neem dan contact op met het gemeentebestuur via 089 810 100 of www.oudsbergen.be/contact.