Gemeentelijke premies voor riolering verdwijnen BVDH

17 november 2019

22u07 0 Oudsbergen De premies voor riolering die uitgereikt werden door het gemeentebestuur verdwijnen op 1 januari 2020. Dat werd beslist op de gemeenteraad Oudsbergen. Het gaat om enkele premies die nog dateerden van de periode voor de fusie.

De bewoners van het voormalige Opglabbeek konden een premie aanvragen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. In het voormalige Meeuwen-Gruitrode werden premies uitgereikt voor de terugbetaling van de kosten van de eerste aansluiting op het rioleringsnet en voor de afvoer van afvalwater voor woningen die niet aangesloten zijn op het rioleringsnet. Na de fusie bleven de premies geldig op het grondgebied van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. Onlangs werden ze opnieuw geëvalueerd en werd er beslist om ze af te schaffen vanaf 1 januari 2020.

Wettelijke verplicht

“We hebben beslist om deze premies niet meer uit te reiken, omdat het in de drie gevallen gaat om wettelijke verplichtingen waaraan onze burgers moeten voldoen”, vertelt Marco Goossens (CD&V), schepen van afvalverwerking. “Met onze gemeentelijke premies willen we een gewenst gedrag stimuleren, en niet een wettelijke verplichting subsidiëren. Bewoners die nog recht hebben op een premie voor de afvoer van afvalwater in 2019, worden hier nog persoonlijk over geïnformeerd in 2020.”