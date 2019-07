Gemeente Oudsbergen strenger voor wie motorclub wil uitbaten BVDH

22 juli 2019

14u45 0 Oudsbergen Het gemeentebestuur van Oudsbergen heeft bepaald dat een vergunning moet worden aangevraagd voor wie een motorclub wil uitbaten.

Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) verwijst met zijn beslissing naar verschillende incidenten met motorclubs die de afgelopen maanden plaatsvonden. “Wij willen dit vermijden in Oudsbergen”, zegt hij overtuigd. De gemeenteraad keurde daarvoor een politiereglement voor de clubhuizen van motorclubs goed. “Wie zo’n clubhuis wil uitbaten, moet een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Na advies van de politie zullen wij beslissen of de aanvrager al dan niet een vergunning krijgt.”

Vandaag zijn er voor alle duidelijkheid geen problemen in Oudsbergen. “Maar in de ruime omgeving waren er wel zware incidenten, zoals bijvoorbeeld in Genk, Weert, Overpelt, Sittard en Susteren”, zegt Ceyssens. Met het nieuwe reglement wil het gemeentebestuur motorclubs dan ook afraden om hun clubhuis in Oudsbergen te vestigen.