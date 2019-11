Geen vuurwerk op oudejaarsavond BVDH

23 november 2019

16u52 0 Oudsbergen In Oudsbergen zal er op oudejaarsavond geen vuurwerk toegelaten worden. Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feestvuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen en het oplaten van wensballonnen. Oudsbergen heeft beslist om geen uitzondering toe te staan bij de eindejaarsfeesten.

“We hebben deze beslissing genomen met de veiligheid van mens én dier als belangrijkste drijfveer”, vertelt schepen van dierenwelzijn Marco Goossens (CD&V). “Ieder jaar gebeuren er nog teveel ongelukken en sterven er nog teveel dieren door het afsteken van vuurwerk. Dat willen we als diervriendelijke gemeente absoluut vermijden.”

Alternatieven

“We geven zelf al enkele jaren het goede voorbeeld”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Op onze jaarlijkse nieuwsjaarsactiviteit trakteren we onze inwoners op spectaculaire lichtshows. We sporen alle Oudsbergenaren aan om ook naar alternatieven te zoeken. Nieuwjaar kan absoluut op een geluidsarme, maar toch mooie en gezellige manier gevierd worden. Zo houden we buur en dier tevreden.”