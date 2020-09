Geen vormsels in Oudsbergen dit weekend Emily Nees

26 september 2020

17u59 0 Oudsbergen De coronacrisis vormt een letterlijke domper op de feestvreugde voor de jongeren die dit weekend hun vormsel moesten doen in Oudsbergen. Het bisdom heeft namelijk beslist om de vieringen tijdelijk uit te stellen naar aanleiding van de De coronacrisis vormt een letterlijke domper op de feestvreugde voor de jongeren die dit weekend hun vormsel moesten doen in Oudsbergen. Het bisdom heeft namelijk beslist om de vieringen tijdelijk uit te stellen naar aanleiding van de Covid-19-besmettingen in de Breese middelbare scholen

“De vormels van dit weekend in Oudsbergen gaan niet door, omdat er ook leerlingen bijzitten die bij ons in Bree school lopen”, vertelt Liesbeth Van der Auwera (CD&V), burgemeester van Bree. De plechtigheden worden daarom uitgesteld naar een latere datum. “Zondag gaat er wel een communievering door in het centrum van onze stad. We hebben daarover goed gecommuniceerd met onze crisiscel.”

Ondertussen worden de nodige coronatesten afgelegd. “We zijn er dus volop mee bezig en volgen alles tot op de voet samen met de crisiscel.”