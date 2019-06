Geen vergunning voor uitbreiding varkenshouderij De Berger: “Dit past niet in de omgeving” BVDH

19 juni 2019

17u27 0 Oudsbergen Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) verleent geen vergunning voor de uitbreiding van varkenshouderij De Berger in de Bullenstraat. “Een bedrijf met 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen past niet in deze omgeving”, reageert burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) tevreden.

Varkenshouderij NV De Berger in de Bullenstraat in Meeuwen wil de oude stallen afbreken en nieuwe bouwen voor het houden van 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen. Het provinciebestuur, het gemeentebestuur en buurtbewoners zijn al enkele jaren tegen deze uitbreidingsplannen gekant. In januari van dit jaar weigerde het provinciebestuur al de omgevingsvergunning voor het gebouw. Door de weigering van minister Van den Heuvel kan ook de milieuvergunning, die al eerder werd afgeleverd, niet worden uitgevoerd.

Zwaar verkeer

Volgens het gemeentebestuur zouden de uitbreidingsplannen zorgen voor meer en zwaarder verkeer dan deze omgeving aankan. “Het bedrijf is enkel te bereiken via echte woonstraten, over soms wel 3 kilometer aan lokale wegen met dichte bebouwing”, zegt Ceyssens. “De buurtbewoners ondervinden er nu al hinder van. Het verkeer naar het bedrijf zou door deze uitbreiding zelfs verdubbelen, daar kunnen wij onmogelijk mee akkoord gaan.”

Ook het gebouw zelf zou volgens Ceyssens niet in de omgeving passen: “De stallen zouden tweemaal hoger worden dan de originele, wat dus een grote impact zou hebben op het landschap. Een bedrijf van industriële omvang past niet in een open landschap.”