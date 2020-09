Geen kermissen in Oudsbergen: “We kunnen de zorgwekkende stijging niet negeren” Birger Vandael

21 september 2020

12u24 3 Oudsbergen De afgelopen week kwamen er ook in Oudsbergen enkele coronabesmettingen bij. “We hebben daarom besloten om dit jaar geen kermissen meer te laten plaatsvinden", vertelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “ Het is en blijft moeilijk, maar we konden deze beslissing onmogelijk nog langer voor ons uitschuiven.”

“Samen met de horeca en de foorkramers hebben we intensief overlegd”, gaat Ceyssens verder. “Het draaiboek was zo goed als klaar met looprichtingen, ontsmettingspunten, reservatieplicht, de horecamaatregelen … De zorgwekkende stijging van de coronacijfers kunnen we echter niet zomaar naast ons neer leggen. We beseffen dat we met deze beslissing een aantal Oudsbergenaren teleurstellen, maar wij vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de gezondheid van de Oudsbergenaren voorgaat.”

Niet dezelfde

Het schepencollege wijst bij de beslissing niet alleen op het aantal besmettingen, maar ook op het feit dat de kermis sowieso niet dezelfde zou zoals de Oudsbergenaren dat gewoon zijn.Bij de horeca-uitbaters leeft er dan weer een zekere ongerustheid over hoe ze de horecamaatregelen tijdens de kermisweek zouden kunnen handhaven. En dan is er nog de mogelijk negatieve impact van de populaire Meeuwen-kermis.

“Verenigen niet mogelijk”

“Ik begrijp dat het niet fijn is. Het virus is onze levens gaan beheersen, maar ik hoop dat de Oudsbergenaren de moed vinden om zich te blijven houden aan de geldende coronamaatregelen. Enkel zo kunnen we volgend jaar weer feesten zoals we dat alleen in Oudsbergen kunnen. Onze kermissen staan erom beken mensen te verenigen, iets wat onder de huidige omstandigheden gewoon niet mogelijk is. Hopelijk kunnen we er volgend jaar, in volle gezondheid, een lap opgeven.” aldus Ceyssens.