Gecoro samengesteld en goedgekeurd BVDH

27 november 2019

12u45 0 Oudsbergen De gemeenteraad heeft maandagavond de samenstelling en presentiegelden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) goedgekeurd. Deze adviesraad wordt betrokken bij de opmaak van een beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.

De Gecoro bestaat uit negen leden: vijf vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen en vier deskundigen. “Omdat de Gecoro van Oudsbergen nog samengesteld moest worden, lanceerden we afgelopen zomer een oproep”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Dat was een succes, want in totaal stelden 28 personen zich kandidaat voor de 9 zitjes.” Op basis van hun motivatie, ervaring en de verhouding man-vrouw werden de leden gekozen. Er werden ook plaatsvervangers aangeduid. Ook de presentiegelden werden vastgelegd. “Wie als lid de vergadering van de Gecoro bijwoont, ontvangt 25 euro presentiegeld. De voorzitter ontvangt 50 euro”, zegt Ceyssens. De vergoeding telt niet voor vertegenwoordigers van de politieke fracties, die als waarnemer de vergaderingen mogen bijwonen.

