Frans Weltjens (57) terug aan het werk nadat hij in maart zijn hand verloor: “Ik dacht dat ik nooit meer met een vrachtwagen zou rijden” Birger Vandael

22 augustus 2019

18u35 0 Oudsbergen Al 37 jaar werkte Frans Weltjens (57) uit Meeuwen als kraanvrachtwagenchauffeur voor het bouwbedrijf Gijbels in Oudsbergen. In maart verloor hij echter zijn hand tijdens een tragisch ongeval met een houthakselaar. Vandaag is hij terug aan de slag bij het bedrijf en zijn positivisme zorgt voor veel bewondering van zijn collega’s. “Ik heb van iedereen ontzettend veel steun gekregen”, vertelt Frans.

In zijn vrije tijd klust Frans wel eens bij als tuinman. Het was op die manier dat hij op een gewone zondagmiddag rond 16 uur zijn hand verloor. Even vergeten de motor uit te zetten en het onheil was geschied.

Plots stortte het leven van Frans helemaal in. “Ik was aanvankelijk erg verdrietig en pessimistisch. Mijn werk was alles voor mij. Ik zag het meer als hobby dan als job. En plots dacht ik dat ik nooit meer met een vrachtwagen zou rijden. Ik zei mijn zoon dat hij mijn vrachtwagen maar moest terugbrengen. Hoewel ik het niet meer zag zitten, bleef ik wel zeggen dat ik er alles aan zou doen om ooit terug te kunnen rijden. Mijn baas Mathi Gijbels (zoon van de voormalige zaakvoerder, red.) beloofde dat hij mij zou helpen. Hij zei dat ik er 37 jaar voor hen was geweest en dat zij er nu voor mij zouden zijn. Dat was een enorme steun voor mij. Al snel maakte ik met een fles zelf een hulpstuk, zodat ik terug bezig kon zijn.

Vandaag rijdt Frans terug rond met een vrachtwagen. Zijn stuur werd aangepast zodat hij met één hand kan sturen. Ook zijn kraan kan Frans nog steeds bedienen. Om gemakkelijker zijn spanriemen aan te trekken, werd er een magneet geplaatst aan zijn prothese. Bepaalde elementen lopen nu automatisch en trager, maar de job is er wel terug. “Ik geniet nu nog meer van mijn beroep”, lacht Frans. “Vroeger ging ik nooit met tegenzin werken, nu is dat plezier nog intenser!”

5.000 hartjes

De collega’s van Frans waren zo geraakt door de veerkracht en de mindset van hun collega dat ze besloten zijn verhaal aan de wereld te vertellen. “Het is motiverend en kan mensen in een gelijkaardige situatie moed geven”, stellen ze. Daarom maakten ze een video met als doel 5.000 hartjes te behalen. Dit filmpje is te bekijken via dze link: https://www.facebook.com/watch/?v=2503538426372172 .

Frans vindt de steun van zijn collega’s geweldig. “Ze waren er ook al bij toen ik nog in Pellenberg zat en ze hielpen me met de papieren. Net als mijn familie en vrienden zijn ze er altijd geweest voor mij. Ik beleef door alles wat er gebeurd is het leven nog met meer emotie en ik toon dat ook. Aan iedereen die tegenslag kent, zou ik willen zeggen: blijf positief en laat u niet door een handicap. Denk in mogelijkheden, in plaats van in problemen. En aan iedereen die nog twee handen heeft, zou ik zeggen: gebruik ze en doe wat je kan doen, niet alleen met je handen maar ook met hart en ziel.”

Meer over human interest