Fout van studiebureau heeft geen invloed op afronden van werken aan industrieterrein BVDH

24 september 2019

12u18 0 Oudsbergen Bij de herinrichting van het industrieterrein in Opglabbeek liep er iets mis met de aanbesteding. Oppositieraadslid Frieda Gijbels (N-VA) stelde op de gemeenteraad de vraag wat er verkeerd ging en hoeveel vertraging dit veroorzaakt. Het gemeentebestuur legde de fout bij het studiebureau, maar invloed op de afronding van de werken heeft deze niet.

Gijbels achterhaalde dat het bedrag van de aanbestedingsopdracht de Europese aanbestedingslimiet overschreed. De opdracht moest bijgevolg opnieuw gepubliceerd worden. “De herinrichting betreft het veiliger maken van de kruispunten op het industrieterrein en het aanleggen van fietspaden. Dit is een plan dat al vele jaren aansleept en waar velen ook al jaren ongeduldig op aan het wachten zijn, niet in het minst door het feit dat het levensgevaarlijk is om je vandaag met de fiets op het industrieterrein te begeven.”

Voorjaar 2020

Het gemeentebestuur legt uit dat er werd gekozen de procedure stop te zetten en onmiddellijk opnieuw op te starten, waarna een aannemer kan worden aangeduid. “De opdracht wordt een vijftal weken later dan aanvankelijk voorzien gegund, maar dat heeft geen enkele invloed op de start van de werken. Die kunnen immers pas aanvangen nadat de werken op de N76 zijn afgerond. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2020.”