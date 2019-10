Fietspaden Ellikom geopend: “Beleid verderzetten” BVDH

08 oktober 2019

10u44 0 Oudsbergen Dit weekend werden de nieuwe fietspaden in Ellikom feestelijk geopend. “We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd in fietspaden langs gemeente- en gewestwegen en dat beleid willen we de komende jaren verderzetten. Dan denk ik in de eerste plaats aan de schoolomgevingen”, zegt schepen van Mobiliteit Marco Goossens (CD&V).

De zware regenval verpestte enigszins de festiviteiten rond de opening. Toch zorgde het gemeentebestuur voor een oplossing door te trakteren op wafels- en pannenkoeken. De KLJ van Ellikom organiseerde het KLJ Kaffee met onder meer een droge dartswedstrijd.

Voor Goossens was de opening het ideale moment om een stand van zaken te geven van de werken in Oudsbergen. “Vorig jaar al openden we de heringerichte schoolomgeving in Neerglabbeek. Met de feestelijke opening van deze nieuwe fietspaden in Ellikom sluiten we deze werken af. De herinrichting van het centrum omvatte wel wat meer dan enkel de fietspaden. Het hele centrum kreeg een grondige opfrisbeurt met een nieuw wegdek, moderne riolering en een dorpsplein.”

2,7 miljoen euro

Volgens Goossens was er opnieuw de grootste aandacht voor de actieve weggebruikers en schoolgaande kinderen. “Verhoogde fietspaden en snelheidsremmende maatregelen, zoals versmalde rijstroken en vluchtheuvels, zorgen voor een goed leesbare wegopbouw met ruimte voor alle weggebruikers.” In totaal kostten de werken zo’n 2,7 miljoen euro, het gemeentebestuur nam ongeveer één miljoen voor zijn rekening.