Fasewisseling bij verkeerswerken BVDH

20 september 2019

11u53 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar op de N76 in Oudsbergen de kruispunten met de Bedrijfsstraat en de Weg naar Zwartberg. De rotonde ‘Jef Didden’ is de afgelopen maanden verdwenen. De vervanging door een lichtengeregeld kruispunt moet ervoor zorgen dat de doorstroming aanzienlijk verbetert. De eerste helft van het nieuwe kruispunt is reeds klaar. Vanaf vandaag wordt de andere weghelft vernieuwd. Daardoor kan verkeer vanuit Genk ook weer de Weg naar Zwartberg rechts in rijden. Gemotoriseerd verkeer vanuit Opglabbeek en Meeuwen volgt nog steeds een omleiding via de Industrieweg-Noord. In november 2019 zullen de werken klaar zijn.