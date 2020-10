Extra capaciteit voor Oudsbergen bij Openbaar Vervoerplan Birger Vandael

02 oktober 2020

09u48 0 Oudsbergen Oudsbergen heeft het plan voor Openbaar Vervoer in Limburg goedgekeurd. “Onze gemeente heeft van in het begin een heel actieve rol opgenomen binnen de raad van de vervoerregio Limburg”, zegt schepen van Mobiliteit Marco Goossens (CD&V). Het resultaat is extra capaciteit voor Oudsbergen.

“De buslijnen krijgen allemaal een hogere frequentie en er komen extra verbindingen”, steekt Goossens van wal. “De verbinding Genk-Opglabbeek-Gruitrode-Bree is er ieder half uur. Tussen Bree, Meeuwen en Houthalen rijdt er ieder uur een bus en kan je aansluiten richting Hasselt, Beringen en het ziekenhuis in Heusden. Tussen Maaseik, Opglabbeek en Louwel rijdt ook ieder uur een bus. Richting Genk rijden rechtstreekse bussen vanuit Nieuwe Kempen, Opglabbeek, Louwel, Gruitrode en Meeuwen.”

“De functionele lijnen richting de scholen in de naburige gemeenten blijven natuurlijk behouden. Er zullen enkele weinig gebruikte bushaltes verdwijnen. Zo vermindert het boemeltreineffect en zullen de bussen een snellere en vlottere doorstroming krijgen.”

Uitdagingen

Er zijn ook enkele uitdagingen die in dat plan opgelost moeten worden. “Zo moet de ontsluiting tussen de dorpskernen gegarandeerd blijven. Ook op zondag willen we ervoor zorgen dat mensen van een uitgebreid aanbod gebruik kunnen maken”, aldus Goossens. “Als dat goedgekeurd is, starten we met het traject voor vervoer op maat. Daarin vragen we aandacht voor mensen met een beperking en sociale noden.”