Erfgoed op vier poten: Frans krijgt pluim én erkenning voor zijn zeldzame schapen Birger Vandael

14 oktober 2019

12u17 0 Oudsbergen De kudde Ardense Voskoppen van Frans Creemers uit Neerglabbeek heeft als eerste in Limburg het label ‘Erfgoedhof’ gekregen. Het voortbestaan van dat schapenras was een tijdlang onzeker, maar mede dankzij het Steunpunt Levend Erfgoed grazen ze er weer een flink eind op los. “Economisch zijn ze niet echt interessant”, aldus Creemers. “Maar net als vergeten groenten verdienen ook deze authentieke dieren aandacht.”

Het label ‘Erfgoedhof’ wordt sinds kort uitgereikt aan mensen die oude, Belgische boerderijdiersoorten kweken en houden. Denk dan aan geiten-, koeien- of schapensoorten die je vroeger vaker zag, maar waar je nu naar moet zoeken. Mede dankzij de inzet van bepaalde kwekers en hoeders blijven de raskenmerken zuiver en sterk.

Eén van die rassen is de Ardense Voskop, een schapensoort die afstamt van de Ardense schapen die vroeger op de betere Vlaamse weiden vetgemest werden. De soort heeft er een moeilijk periode opzitten wegens economisch niet interessant, maar is vandaag opnieuw vaker te zien in ons land. Het dier voelt zich thuis in ruige omstandigheden: nattigheid en koude vormen geen enkel probleem, waardoor je ze in de winter probleemloos buiten onder beschutting van bomen en struiken kan laten staan. Maar ook in extreme droogte kan het dier gedijen.

Vosbruin

Ook de look van de Ardense Voskop is opvallend. Zo zijn de kop en poten bedekt met lichtbruine — vosbruine — wol. Voorts staan ze er om bekend erg schuw te zijn. Een ram zal gemiddeld tussen de 70 en 80 kilogram wegen, een ooi tussen 55 en 70 kilogram.

De Ardense Voskoppen van Frans Creemers hebben nu een formele erkenning gekregen als ‘Levend Erfgoed’, uitgereikt door het Steunpunt Levend Erfgoed. Doel is om hobbyfokkers op die manier naar voren te schuiven ter promotie, en als inspiratiebron voor anderen. Levend Erfgoed vind je overigens al bij de Vlaams-Brabantse buren in Zoutleeuw, waar Hof ter Hoeven zeldzame konijnen, ganzen en kippen houdt. Maar het label voor de Oudsbergse schapen is het eerste voor Limburg.

Economisch niet echt interessant

“Waarom ik voor de Ardense Voskop gekozen heb?”, vraagt Frans Creemers. “Ze houden van bloemen, distels en netels. En dat is mooi meegenomen wanneer je nabegrazing nodig hebt in het natuurgebied van Limburgs Landschap vzw.” En toch komt de soort nog altijd niet vaak voor bij ons. “Het zijn bange dieren die niet graag mensen rondom zich hebben”, legt Frans uit. “Ook voor het vlees moet je ze niet houden — ze brengen weinig op. Economisch niet geweldig interessant, dus. Maar net zoals vergeten groenten weer een plaats in ons leven krijgen, is er opnieuw meer aandacht voor authentiek ‘dierenerfgoed’.”

Op vrijdag 18 oktober zal Jan Martens, voorzitter van Steunpunt Levend Erfgoed, de kudde van Frans — ‘Aan de lange Haeg’ genaamd — officieel erkennen en het Erfgoedhoflabel overhandigen. Dat gebeurt in de Roesstraat in Neerglabbeek.