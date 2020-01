Elke begraafplaats in Oudsbergen krijgt sterrenweide BVDH

20 januari 2020

16u38 2 Oudsbergen In Oudsbergen worden nieuwe reglementen goedgekeurd voor de vijf actieve begraafplaatsen. Overal komt een sterrenweide voor stilgeboren kindjes. In Meeuwen en Opglabbeek komen urnenbossen met biologisch afbreekbare urnen.

“Op iedere begraafplaats (Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek en Opglabbeek) hebben we ruimte voorzien om uniforme graftekens te plaatsen. Die graftekens worden aangekocht via het gemeentebestuur. Op de begraafplaats in Opglabbeek is die uniformiteit al duidelijk zichtbaar. Dat willen we nu uitbreiden naar alle begraafplaatsen in Oudsbergen”, vertelt Benny Spreeuwers (CD&V), schepen van Begraafplaatsen. “We hebben ook percelen voorzien voor niet-uniforme graftekens.”

Herdenkingszuil

Overal komt er dus ook een sterrenweide. Aan de rand van de anonieme sterrenweides in Opglabbeek en Meeuwen komt een herdenkingszuil in de vorm van een boom. Indien gewenst kan de familie een naamplaatje in de boom laten hangen.

De urnenbossen in Meeuwen en Opglabbeek zorgen ervoor dat je een biologisch afbreekbare urne anoniem en zonder gedenkteken kan begraven. “Voor iedere urne plant de gemeentelijke technische dienst een boom. Aan de rand van het bos staat een herdenkingszuil, waarop de familie indien gewenst een naamplaatje van de overledene kan laten aanbrengen”, geeft schepen van Openbare Werken Marco Goossens (CD&V) nog mee. De begraafplaatsen worden ten slotte ook groener en onderhoudsvriendelijker. Pesticiden mogen niet meer worden gebruikt, gras wordt bijgevolg vervangen door onder meer kiezelperken.