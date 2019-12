Eenrichtingsverkeer ingevoerd in Kloosterstraat BVDH

17 december 2019

11u55 0 Oudsbergen In de verbindingsstraat tussen de Kloosterstraat en de Kapelanijstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Die beslissing komt er om de verkeersveiligheid en de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren.

“De ouderraad van de school Klim-Op Meeuwen signaleerde dat de zichtbaarheid op het kruispunt met de Kapelanijstraat niet goed is als je vanuit de Kloosterstraat komt. Dat geldt vooral tijdens de drukke begin- en eindtijden van de school. Het probleem werd ook al aangekaart door de lokale politie”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Mobiliteit. “Daarom brachten we de school en de omwonenden op 18 november samen aan tafel voor een constructief overleg. Alle partijen keurden het voorstel tot eenrichtingsverkeer goed. Vanaf nu geldt er eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat ter hoogte van de parking tussen ’t Heem en het gemeentehuis. Er werd daar ook een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd.”