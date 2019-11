Duinengordel testterrein voor educatief pakket BVDH

25 november 2019

Lagere scholen kunnen binnenkort gebruik maken van een gloednieuw educatief pakket dat kinderen uit het derde en vierde leerjaar inzicht geeft in hoe landbouw, natuur en het landschap met elkaar verweven zijn. Het pakket ‘Grasduinen, van Bos tot Boer’ gaat uit van de vier oerelementen (aarde, water, lucht en vuur) met als vijfde element ‘leven’. Op die manier worden de ecosysteemdiensten duidelijk. Drie testscholen uit de omgeving van de Duinengordel werkten mee en leerden onder meer waar ‘de Oudsberg’ nu precies ligt. Zo kon het pakket opgesteld worden. Vanaf eind januari 2020 zullen alle details over Grasduinen in Duinengordel te vinden zijn op de website www.grasduinen.be. Scholen die interesse hebben, kunnen zich nu al via de website aanmelden.