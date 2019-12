Dit is ze, de nieuwe wolvin in Vlaanderen... en ze is op weg naar August Marco Mariotti

31 december 2019

10u55 12 Oudsbergen Het ziet er naar uit dat er opnieuw een wolvenkoppel in de maak is. De tweede wolf die eerder deze maand gesignaleerd werd in Oudsbergen, krijgt nu ook een gezicht. En het is een vrouwtje, dat de naam Noëlla meekreeg.

De pootafdrukken van een nieuwe wolf in Vlaanderen waren met zékerheid niét die van August én ze waren een maatje kleiner. Het ging om een een jong of vrouwelijk exemplaar dat in Oudsbergen rond doolde. Het blijkt nu om een wolvin te gaan die maandag zelfs op beeld kon worden vastgelegd.

Sterker nog: ze bevindt zich in het leefgebied van August. Waar exact is nog niet duidelijk.

Nieuwe welpen

Op 30 december zagen boswachters beelden van de wolvin op een wildcamera. Specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bevestigen dat het om een vrouwelijke wolf gaat, dit op basis van de gestalte, de nieuwe pootafdrukken en de locatie. “Ze vertoeft namelijk in het leefgebied van August. Het is dus niet uitgesloten dat wolvin Noëlla zich in het leefgebied van August gaat vestigen en dat de twee zullen paren. Zo zou een nieuwe kans kunnen ontstaan op kleine welpjes in Limburg, met de paartijd vlak voor de deur in februari is dat niet uitgesloten.”

Maatregelen

“Samenleven met de wolf is uitdagend, maar we moeten die uitdaging aangaan”, zegt Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir. “Het blijft noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen om vee te beschermen. Wie preventieve maatregelen neemt, kan daarvoor beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.”

Uit het overzicht van de schadedossiers die dit jaar zijn ingediend bij Natuur en Bos, blijkt dat het vaak ging om vee dat onvoldoende beschermd was tegen eventuele wolvenaanvallen. Zo zijn er dit jaar 26 meldingen gebeurd, waarvan het 14 keer om een aanval van wolf ging. Er is al voor zo’n 2.412 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Meestal stond er geen elektriciteit op de omheining waardoor de wolf tot bij de dieren geraakte.

Vlaanderen voorziet ook subsidies voor particuliere veehouders die maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat dan om het nemen van preventieve maatregelen die een bestaande omheining zogenaamd ‘wolvenproof’ moet maken. “Die investering zal voor 80% door de overheid worden terugbetaald. Vlaanderen zal sowieso blijvend te maken krijgen met rondtrekkende wolven vanuit het buitenland, dergelijke maatregelen dus zeker geen overbodige investering.”

Handelen naar wolf

“Uiteraard moeten we alles doen om te vermijden dat de wolf schade kan aanrichten aan andere dieren. We voorzien dan ook middelen voor preventieve maatregelen. Maar we moeten ook de wolf zelf voldoende beschermen. De wolf is een beschermde diersoort in Vlaanderen en iedereen die in het leefgebied van dit dier aanwezig is of activiteiten uitvoert moet hiernaar handelen. Ik ga mijn diensten ook vragen om daar gericht en kordaat op te handhaven”, besluit Demir.