Dieven viseren dashboards van BMW's

14 juni 2019

17u43 0 Oudsbergen Donderdagnacht werd er op drie verschillende plaatsen in PZ CARMA de navigatie, het stuur en/of het dashboard uit BMW’s gestolen.

De diefstallen vonden plaats in de Kleine Heresteeg in Houthalen-Helchteren, de Opitterkiezel in Bree en de Neerhovenstraat in Oudsbergen. Politie CARMA onderzoekt de zaak, maar is de daders nog niet op het spoor.