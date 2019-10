Dierenactieplan laat inwoners verantwoordelijk met dieren omgaan BVDH

02 oktober 2019

15u05 0 Oudsbergen Het gemeentebestuur van Oudsbergen presenteerde woensdag het gemeentelijk dierenactieplan. “Hiermee willen we onze inwoners aansporen om op een verantwoorde manier om te gaan met dieren”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Marco Goossens (CD&V). Daarvoor werden alle lokale en bovenlokale partners die dierenbelangen behartigen rond de tafel geroepen.

Het plan van de gemeente past in het kader van Werelddierendag van aanstaande vrijdag. Het kon op geen betere plaats voorgesteld worden dan in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. “In veel gemeenten stelt men een bevoegde schepen aan voor dierenwelzijn en dat is het dan”, zegt Goossens. “Wij willen Oudsbergenaar en dier echt in harmonie laten samenleven en stelden het actieplan #HartvoorDieren op.

Katten, honden, paarden en bijen

Het plan omschrijft waar Oudsbergen de focuspunten legt op het vlak van dierenwelzijn. “We besteden vooral veel aandacht aan katten, honden, paarden en bijen”, vertelt Goossens. “Maar ook landbouwdieren en vrijlevende dieren verdienen onze aandacht.” Overlast door bijvoorbeeld ratten of everzwijnen kunnen gemeld worden via het gemeentelijk meldpunt op de website, dringende meldingen blijven lopen via de politiezone CARMA.

“Omdat er in Oudsbergen en omstreken zoveel mooie initiatieven zijn die de dierenbelangen behartigen, hebben we banden gesmeed. Onze inwoners kunnen terecht bij het dierenasiel van Genk voor opvang en adoptie van huisdieren, bij de vzw Het Felix Project voor de opvang, sterilisatie en castratie van zwerfkatten en bij het Natuurhulpcentrum voor de opvang van wilde dieren in nood”, legt Goossens uit. “Het volledige actieplan is na te lezen op de website of in de folders die gratis beschikbaar zijn aan onze onthaalpunten.”