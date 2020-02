De Dodentocht als ultieme wandeling? Deze natuurtrail is maar liefst 160 (!) kilometer lang Birger Vandael

15 februari 2020

17u50 62 Oudsbergen Voor velen is honderd kilometer wandelen – zoals bij de Dodentocht of de BoslandTrail – al een huzarenstukje. Toch pakt vzw Dunes Events in het weekend van 11, 12 en 13 september uit met een nog straffere uitdaging: de Pines and Dunes trail. Die is immers 100 mijl lang, goed voor 160 kilometer! De start en aankomstplaats liggen aan de Commanderij in Oudsbergen.

Het idee voor deze nieuwe trail komt van wandelvrienden Joris Verkoyen, Lieselotte Vanbrabant, Mark Verkoyen, Raf Brebels, Dominique Laane, Lore Swinnen en Rick De Lange Boom, allemaal lid van vzw Dunes Events. Tijdens hun vele avontuurlijke ondernemingen vonden ze het tijd om hun favoriete traject in het noordoostelijke deel van de provincie met andere fervente wandelaars te delen.

Wauwgevoel

“We stelden zelf een aantal voorwaarden waaraan de trail zou moeten voldoen”, vertelt Dominique Laane van de organisatie. “Ten eerste wilden we het aantal verharde wegen beperken tot het minimum. Als natuurliefhebber was dat niet meer dan een logische vereiste. Ten tweede wilden we samenwerken met lokale overheden en de plaatselijke horeca. Ten derde mikten we op een natuurgebied waar iedereen een ‘wauwgevoel’ van krijgt. Als laatste voorwaarde wilden we dat de 100 mijl een mogelijkheid zouden zijn.”

Met die voorwaarden staken de organisatieleden hun koppen bij elkaar. De kaarten van de verschillende natuurgebieden werden naast elkaar gelegd. Bij elke trail die ze intussen deden, werden meer en meer ideeën verzameld van hoe ze het zouden aanpakken. Op dat moment was de zomer pop-up aan de Commanderij van Gruitrode geopend en op die manier kwamen ze tot de beslissing om die te gebruiken als start- en aankomstplaats. Verder loopt de route door Oudsbergen, Genk, Maasmechelen, As, Dilsen-Stokkem en Neeroeteren.

De allerzwaarste

Met onder meer de BoslandTrail heeft Limburg reeds een bekende belevingswandeling. De organisatie van de Pines and Dunes trail onderscheidt zich van de ‘collega’s’ door nog meer in te zetten op de zwaarte. “Bij ons wordt alles ondersteund door mensen met ervaring in wandelingen boven 100 kilometer. Onze trail telt veel meer hoogtemeters en veel minder verharde stukken", zegt Joris Verkoyen van de organisatie. “Wij hebben ook andere starturen en gezien de uitdaging zetten we ook enorm in op het aanbieden van food, snacks, warme pasta en zelfs beenham van het spit bij de controleposten.” In totaal zullen 1.500 deelnemers worden toegelaten.

Wie de 160 kilometer wil ondernemen, moet alvast gewapend zijn tegen de vermoeidheid. Verwacht wordt dat de snelste wandelaars wel binnen een etmaal arriveren, maar wie aan een degelijk tempo van vijf kilometer per uur wandelt (inclusief pauzes), is al 32 uur onderweg. Aangezien de start gegeven wordt vrijdagavond om 21 uur, ben je bijna twee volledige nachten onderweg. Aankomen kan tot zondagmiddag 13 uur.

Ook 15, 50, 75 en 100 km

Naast de uitschieter van 160 kilometer maakt de organisatie ook routes van de klassieke 50, 75 en 100 kilometer mogelijk. Die gaan allemaal op zaterdag van start. Op zondag is er nog een familiedag met een lus van 15 kilometer, daarvoor kan je dag zelf nog inschrijven.

Alle info via: www.pinesanddunestrail.com.