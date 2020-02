Covida opent soepbar in Kempisch Tehuis BVDH

19 februari 2020

10u18 0 Oudsbergen In de nieuwbouw van het Kempisch Tehuis aan de Weg op Bree zal het gemeentebestuur een ruimte huren voor Covida. Zij zullen hier starten met een soepbar. De gemeente betaalt 650 euro per maand, zodat Covida hier negen jaar gratis gebruik van kan maken.

De vzw Covida is een fusie van Tevona en Dienstencentrum Ter Engelen en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. “De unit Open Kans is actief vanuit Bree voor inwoners van Bree, Bocholt, Kinrooi, As en Oudsbergen. Aangezien die unit uit zijn voegen barst en veel deelnemers in Oudsbergen wonen, zocht Covida een extra ruimte voor dagbesteding in onze gemeente”, zegt Kurt Plessers (CD&V), schepen van Sociale Zaken. “De soepen worden door de deelnemers zelf gemaakt in het bijhorend atelier en dan in de soepbar verkocht.” De nieuwbouw zal ook gebruikt worden door vzw Stijn voor haar activiteiten en voor het inrichten van 17 zorgstudio’s.