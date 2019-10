Comedy ten voordele van Rode Neuzen Dag BVDH

17 oktober 2019

Vrijdagavond vindt in basisschool De Lettertuin een comedyshow plaats ten voordele van Rode Neuzen Dag. Vanaf 18.30 uur kan je aan de Weg naar Opoeteren 13 terecht om de sfeer op te snuiven en om 19.30 uur beginnen de komieken aan hun act. Onder meer Jeron Dewulf kon worden overtuigd op naar Opglabbeek te komen. Hij is bekend van ‘Foute Vrienden’, al ken je hem misschien ook nog van zijn rollen in W817, Wittekerke of Mega Mindy. Ook Yannick Noben, Roosje Pertz en Lev Vanorbeek hebben een act voorbereid. Rik Bosmans neemt zijn rol als MC weer op. In voorverkoop betaal je 10 euro. Je kan tickets verkrijgen via venken.lieve@scholengroep14.be of via 0498 46 22 96.