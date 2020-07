Chirokamp anno 2020: speelvelden afgebakend met rood-wit lint Birger Vandael

19 juli 2020

12u52 0 Oudsbergen Overal in Vlaanderen vertrekken jeugdbewegingen dezer dagen op kamp in Vlaanderen. Het coronavirus heeft er echter wel voor gezorgd dat dit enkel kan plaatsvinden mits een heel aantal strikte maatregelen. “We hebben drie bubbels opgesteld en deze hebben elk hun eigen kleur. De zones worden afgebakend met een rood-wit lint zodat ze niet door elkaar gaan lopen”, vertelt Jakke Neyens, leider van de Chirojongens Opglabbeek.

Afgelopen zaterdag al vertrokken de drie oudste groepen van de Chirojongens met de fiets op bivak naar het Antwerpse Lint. Zondag volgden ook de rakkers en de speelclubs. “Het aparte tijdstip zorgt ervoor dat de groepen elkaar niet kruisen bij hun aankomst”, stelt Neyens. “De jongste groep, de zogenaamde Kiekeboes, volgen deze dinsdag. Hun bivak duurt zoals gewoonlijk zeven dagen.”

Het maken van de bubbels is echter niet alles wat de leiders van de Chiro doen om het kamp veilig te laten verlopen. “We hebben tien liter alcoholgel aangekocht ter aanvulling van de corona-pakketten die de Colruyt ter beschikking heeft gesteld. Al het materiaal dat door meerdere bubbels wordt gebruikt, wordt ook ontsmet. Daarnaast wordt al het materiaal in een veelvoud voorzien voor elke bubbel. Met een infraroodthermometer zal voor elke maaltijd de temperatuur van elk lid en leiding genomen worden.”

Oud-leiding

Mocht er tijdens het kamp toch een zieke zijn, kan men de oud-leiding van de Chiro inschakelen. Zij zijn in elk geval aanwezig op de kampzone. “Zij beschikken over een verpleegkundige die ervaring heeft met de specifieke corona-procedures. Hij zal zich dan ontfermen over het lid dat ziek is. Dit lid zal ook in quarantaine geplaatst worden. Ook hier wordt een aparte koffer voor gemaakt met medische voorzieningen. Daarnaast zal de persoon die hier mee in contact komt ook altijd beschermende kledij dragen (mondmasker, handschoenen, schort, face shield...).”

Twee weken geleden al zijn de leiders een engagement aangegaan waarbij ze enkel nog contact hadden met de mensen uit hun eigen bubbels. Deze maatregelen blijven strikt gehandhaafd worden. Per bubbel is een verantwoordelijke opgesteld die de contacten van zijn bubbel registreert. Mocht er iemand van de bubbel naar de winkel gaan etc. dan wordt dit opgeschreven en bijgehouden. Op die manier hoopt men bij de Chirojongens op een veilige manier een prachtige periode te beleven.