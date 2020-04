Chirofuif Opglabbeek zal online plaatsvinden: “Deelnemers kunnen zelfs virtueel de fuiflocatie bezoeken” Birger Vandael

15 april 2020

11u58 0 Oudsbergen De Chirojongens van Opglabbeek hebben de afgelopen maanden hard gewerkt rond de organisatie van hun jaarlijkse fuif. Door de coronacrisis kan deze aanstaande zaterdag 18 april niets plaatsvinden, dus hebben ze een alternatieve oplossing gevonden. Met een livestream op YouTube, 3D-beelden van de fuiflocatie en een online game zal het zijn alsof de fuif écht plaatsvindt.

Jaarlijks zakken tijdens de laatste zaterdag van de paasvakantie ongeveer 2.000 bezoekers af naar de fuifweide aan de Ophovenbosstraat. Zij bouwen daar traditioneel een buitenpodium en een grote tent op. “Door de maatregelen rond het coronavirus moesten we een tijdje geleden op zoek gaan naar alternatieven voor onze fuif”, vertelt organisator Jakke Neyens. “Natuurlijk keken we eerst uit naar een nieuwe datum op korte termijn, maar toen de maatregelen opnieuw werden verlengd, zagen we dat niet meer als een realistische optie. Daardoor hebben we nu de keuze gemaakt om via een livestream op YouTube de sfeer van onze fuif tot bij de mensen thuis te brengen.”

Via de streamingdienst van YouTube zullen twee lokale DJ’s - DJ Señor Kurt en DJ Quisma – te zien zijn. “We hebben ondertussen de nodige technologische kennis verworven om ook andere beelden te tonen doorheen de livestream. Zo zullen de kijkers via 3D beelden onze fuiflocatie zien en kunnen ze er zelfs virtueel in rondwandelen door een spel dat we zelf hebben gemaakt. Op deze manier kunnen we het interactief houden en zien de mensen wat ze volgend jaar gaan beleven”, aldus Mathies Gielen, medeorganisator van het evenement.

Gratis

De livestream zal volledig gratis zijn. “We willen voor iedereen toegankelijk blijven”, licht Neyens toe. “Ook zondag organiseren we een online spel waaraan de leden kunnen deelnemen. Zo proberen we hen toch betrokken te houden. Dat gebeurde eerder ook al met een online bivakkamp waarbij we hen elke dag voor een paar uitdagingen plaatsten. Geld komt er momenteel niet in het laatje."

Geen fuif meer in 2020

Een nieuwe datum voor de fuif in 2020 zal er bijgevolg niet meer komen. De organisatie wijst naar de onduidelijkheid omtrent het eindpunt van de crisis en wil niet voorbarig zijn met hun acties. Op hun Facebookpagina klinken hun volgers alvast positief over het initiatief. “Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar we merken nu wel dat iedereen het begrijpt en ons er ook in steunt. Natuurlijk is het jammer dat onze fuif niet door gaat voor zowel onszelf als de bezoekers. Zij maken ook deel uit van ons evenement, dus we gaan er alles aan doen om er toch het beste van te maken”, zegt Neyens.