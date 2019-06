Buurtbewoners denken mee na over groenaanleg in Bosdijkstraat BVDH

17 juni 2019

12u11 0 Oudsbergen Vorige week kwamen een veertiental bewoners van Oudsbergen samen in het buurthuis van Wijshagen. Zij konden enkele voorstellen uittekenen inzake de geplande groenvoorzieningen in de Bosdijkstraat.

“Door de vernieuwing van de Bosdijkstraat werd de straat smaller en de bermen groter”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Daarom willen we de groenvoorzieningen opnieuw aanleggen. Aan het einde van de Bosdijkstraat is ook een grasveld, dat we opnieuw willen inrichten.”

De omliggende buurtbewoners werden uitgenodigd om hun versie van de plannen te tekenen. “Op grote vellen konden ze met stiften, potloden en stickers aan de slag. Op voorhand hadden we hen enkele ideeën aangereikt en enkele voorwaarden opgelegd.” Zo mocht er bijvoorbeeld geen speeltuin of petanquebaan voorzien worden, omdat die al aan het buurthuis gelegen zijn. Er moesten ook minimum twaalf bomen worden geplant.“Wij gaan nu zelf aan de slag, op basis van de verschillende schetsen die we hebben ontvangen”, besluit Goossens.