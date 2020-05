Buurtbewoner redt meisje van wurgdood in Oudsbergen: twintiger aangehouden voor poging doodslag op ex-vriendin Dirk Selis

23 mei 2020

08u41 17 Oudsbergen Toen een man uit Ellikom in Oudsbergen woensdagavond gesmoord geschreeuw hoorde in de bosjes iets verder als zijn appartement, besloot hij toch maar te gaan kijken. Tot zijn ontzetting trof hij er een 28-jarige man aan die zijn 21-jarige ex-vriendin probeerde te wurgen. Dat maakte het parket van Limburg vrijdagavond bekend.

De buurtbewoner trok de geweldenaar van het meisje af en nam haar mee naar zijn appartement. Maar de twintiger was door het dolle heen en begon met een ijzeren stang op een venster te kloppen in een poging binnen te geraken. Intussen werd de politie van de zone CARMA verwittigd.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de belager vertrokken. De politie kon de man, die ook in Ellikom verbleef, korte tijd later in de boeien slaan. De twintiger is geen onbekende bij politie en gerecht.

Vrijdag is hij voor de Limburgse onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die liet de man naar de gevangenis overbrengen.