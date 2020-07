Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) komt op voor veehouder: “Niemand zet dier opzettelijk in etalage voor wolf” Birger Vandael

09 juli 2020

12u24 0 Oudsbergen In een opmerkelijk Facebookbericht heeft de burgemeester van Oudsbergen, Lode Ceyssens (CD&V), gereageerd op uitlatingen van Jan Loos van Welkom Wolf. Nadat een Oudsbergse veehouder voor de tweede keer bezoek kreeg van de wolf, verweet Loos hem onverantwoordelijk te zijn.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd vorige week een schaap doodgebeten in Meeuwen, terwijl een lammetje verdween. Vermoedelijk het werk van wolf August. “Hij vertikt het om aan preventie te doen, waardoor wolven georiënteerd raken op schapen”, reageerde Loos bij onze krant. “Zo worden uiteindelijk alle landbouwdieren in gevaar gebracht. Het is een koppigaard die zelfs met subsidies geen maatregelen wil nemen.” Verder riep Loos de burgemeester op om het gedrag van de veehouder te veroordelen en hem tot de orde te roepen.

Burgemeester Ceyssens komt nu op voor de inwoner van zijn gemeente. “Ik heb contact gehad met de schapenhouder na de twee wolvenaanvallen en bekeken wat er kon gebeuren. Als gemeente organiseerden we ook al infoavonden voor veehouders en infotentoonstellingen en drongen we aan op subsidies voor afrastering.”

Informeren en verdedigen

“Als burgemeester vind ik het eerder mijn taak om onze inwoners te verdedigen en informeren in plaats van ze ‘tot de orde te roepen’. Daarom vraag ik te stoppen met mensen te veroordelen zonder de achtergrond te kennen. In mijn gemeente zet niemand zijn dieren opzettelijk in de etalage voor de wolf. Ik denk dat dat elders ook niet gebeurt.”