Brandweer huurt ruimte in technische dienst voor snellere hulpverlening

BVDH

10 februari 2020

16u27 0

Brandweerzone Oost-Limburg huurt een gedeelte van de nieuwe technische dienst van Oudsbergen. In dat gebouw zal het snel interventievoertuig worden gestationeerd, dat voor een snellere hulpverlening in Oudsbergen zal zorgen. “We hebben een overeenkomst voor 9 jaar afgesloten. De brandweerzone betaalt een jaarlijkse huurprijs van 4 procent van de bouwkost van de ruimte die ze nodig hebben. Dat komt neer op 5.240 euro per jaar”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). In deze ruimte wordt het snel interventievoertuig gestationeerd. Ook voor de permanentie door de brandweerofficieren worden er lokalen ingericht.