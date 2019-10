Braambesstraat en Bieskenskapelstraat nieuwe straatnamen in Oudsbergen? BVDH

29 oktober 2019

Enkele toekomstige straten in Oudsbergen moeten nog een naam krijgen. Daarvoor werd advies gevraagd aan de heemkringen en de cultuurraad. In de KMO-zone Klein Heide in Meeuwen worden de ‘Kolisstraat’ en ‘Sompenstraat’ verlengd en worden die straatnamen ook voor het nieuwe gedeelte voorgesteld. ‘Braambesstraat’ wordt voorgesteld als naam voor de verkaveling aan de Dreesstraat in Louwel. ‘Bieskenskapelstraat’ is het voorstel voor de verkaveling aan de Langstraat en Gildenstraat in Opglabbeek centrum, genoemd naar de kapel die daar vroeger stond.

Het openbaar onderzoek van 30 dagen loopt. Daarna wordt er officieel advies aan de cultuurraad gevraagd en kan de gemeenteraad de nieuwe straatnamen officieel vaststellen.