Betonblokken in Poststraat vervangen door tractorsluis Birger Vandael

18 juli 2020

08u48 0

Op 3 augustus zal de verkeerssituatie in de Poststraat worden gewijzigd. Sinds 2018 is de Poststraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, om het sluipverkeer in de straat te verminderen. De afsluiting gebeurde met betonblokken op de weg ter hoogte van de Zwaluwstraat en de Populierenstraat. “Om de doorgang voor landbouwvoertuigen opnieuw mogelijk te maken, worden de betonblokken vervangen door een tractorsluis”, aldus Marco Goossens (CD&V), schepen van mobiliteit. “In de Bloemenstraat, Populierenstraat, Cannersstraat en Zwaluwstraat blijft de tonnagebeperking van 5 ton, met uitzondering van plaatselijk verkeer, geldig. Ten slotte blijft er ook in de Bloemenstraat een verbod voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsen klasse A”.