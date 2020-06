Besparing van 1,1 miljoen euro dankzij fusie Oudsbergen Birger Vandael

30 juni 2020

09u57 0 Oudsbergen In 2019 boekte Oudsbergen dankzij de fusie een structureel overschot van 1,1 miljoen euro, naast een uitzonderlijk overschot van bijna 1,2 miljoen euro. “ Bijna de helft van ons financieel overschot van 2019 is dus een rechtstreekse winst van de fusie”, zegt schepen van Financiën Jo Seutens (CD&V).

Met de extra financiële middelen is Oudsbergen gewapend voor onvoorziene gebeurtenissen. De coronacrisis is hier een uitstekend voorbeeld van. Eén op vijf gemeentebesturen vreest om nu al maatregelen te moeten nemen om in 2025 een financieel evenwicht te realiseren”, aldus schepen Seutens. “Wij hadden meer dan 300.000 euro extra kosten omwille van corona, maar trekken ook nog 5,2 miljoen euro uit voor ons relanceplan. Door ons jaarlijks structureel overschot van 1,1 miljoen euro moeten wij als gemeente niet snoeien in ons meerjarenplan.”