Bert Meewis van Restaurant Slagmolen door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar Dirk Selis

04 november 2019

15u54 1 Oudsbergen In aanwezigheid van meer dan 1.000 professionals uit de restaurantsector werd maandagmiddag de editie 2020 van de Gault&Millau Gids voorgesteld, de zeventiende op rij. De anonieme inspecteurs van de gids hebben dit jaar in België en Luxemburg meer dan 1.300 restaurants gerecenseerd, waaronder ook 130 nieuwe adressen. Bert Meewis van Restaurant Slagmolen in Oudsbergen kreeg uit handen van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de titel Chef van het Jaar 2020.

Voor een publiek van meer dan 1.000 restaurateurs, journalisten en partners stelden Marc Declerck en Gerald Watelet de zeventiende editie van de Gault&Millau Belux Gids voor. De titel van Chef van het Jaar 2020 gaat dit jaar naar Bert Meewis van Restaurant Slagmolen in Oudsbergen. “Met Bert Meewis als Chef van het Jaar kiezen we voor een keukenaanpak waar expertise, sereniteit, doelgerichtheid en een scherpe focus centraal staan. Waarachtigheid aan het fornuis en op het bord vormen samen de hoeksteen van dit restaurant”, klinkt het. “De goed uitgevoerde en opgefriste klassieke keuken is al een paar jaar helemaal terug en blijft ontzettend geliefd bij het Belgische publiek”, zo bevestigt ook CEO Marc Declerck.

“Wat een verrassing”, zegt een zielsgelukkige Bert Meewis aan onze krant. “Ik ben dit jaar vijftig geworden, de zaak bestaat 25 jaar, mijn zoon is dit jaar in de zaak gekomen en nu deze erkenning. Natuurlijk is de deze prijs voor ons ganse team niet alleen voor mezelf. Ik draag de prijs op aan mijn klanten, die ons de hele tijd trouw gebleven zijn.”

Limburg is fier

De Limburgse tenoren uit de politiek, zakenwereld en kunstwereld reageren fier op de behaalde titel en beamen de waarachtigheid aan het fornuis van Restaurant Slagmolen. “Bert zijn gerechten, zijn zoals de man zelf is. Puur en eerlijk”, zegt Voka-baas Johann Leten. Ook Kamervoorzitter Patrick Dewael prijst de eerlijke keuken: “Ik ben geen fan van de moleculaire keuken, daarom apprecieer ik des te meer het respect dat Bert heeft voor de basisproducten. Fazant met witloof op de kaart, is fazant met witloof op uw bord. Maar dan wel verdomd lekker klaargemaakt.” Kunstenaar Koen Vanmechelen, die in een vorig leven patissier was, heeft nog samen met Meewis gewerkt: “De absolute kracht van Bert is dat hij op elke dag van het jaar kwaliteit aflevert. Constante kwaliteit op een bord brengen, is ongeveer het moeilijkste wat er is.”

Vlaams minister Wouter Beke is fan van de prachtige tuin. “Meer dan verdiend. De ideale plek om er in het groen te lunchen. Bert en Karlijn hebben alles in huis om je warm te ontvangen en culinair te verwennen.” Limburgs gouverneur Herman Reynders is ook in zijn nopjes. “Het beste bewijs dat Limburg niet alleen het walhalla is om er te fietsen en te wandelen, maar ook om je er culinair te laten verwennen.” Minister van Staat Willy Claes komt er ook geregeld over de vloer. “Het is niet alleen een topchef, maar hij is ook een goede manager. Dat maakt dat telkens wanneer ik de parking van Restaurant Slagmolen uitrij, ik dat met een zeer voldaan gevoel doe.”

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir mocht Meewis de prijs in Lint overhandigen. “Wereldwijd staat Vlaanderen bekend om zijn culinaire topproducten. Het zijn Bert en zijn vele collega’s die met topproducten creatief aan de slag gaan en ons op de kaart zetten. Ze maken mijn werk, om buitenlandse toeristen naar Vlaanderen te lokken een stuk gemakkelijker. Bovendien weet ik dat Bert tot het uiterste gaat om iedere klant een unieke beleving mee te geven, zowel op het bord als de sfeer errond.”

Hoeve De Bies in Voeren

Maar hoe brengen de andere Limburgse restaurants het ervan af in deze nieuwe editie? In Hasselt komt Entrepot Tartufo nieuw binnen met een stevige score van 14 op 20. Ook Rongese is nieuw met een score van 12 op 20. Hoogste Hasseltse score is nog steeds voor Luc Bellings van De Vork van Luc Bellings (15,5). In Alken noteren we Bistro Philippe (13) bij de stijgers. In Sint-Truiden zijn er vier nieuwkomers: Bistro Zutt (13,5), Os (12) en Den Ambacht (13) en Het Hooghuys (12). In de Trudostad steekt chef Pajtim Bajrami van De Stadt van Luijck met een score van 15,5 boven de rest uit. In het stadje Borgloon komt Nyde nieuw binnen met een 12 op 20. In Peer stijgt Fleurie en in Pelt restaurant Bella Via, beiden met 13,5. In Genk noteren we Corneille (13,5), Partaasch (13,5), Peppe's (13) en U Restaurant (13,5) bij de stijgers. Met een score van 16,5 regeert Kristalijn over de mijnstad. In Houthalen stijgt Cucino de Gio naar een score van 13,5. Amitié in Ophoven komt nieuw binnen met een score van 12 op 20. Ook twee nieuwelingen in Maasiek: zowel De Smaakkamer Lavendel als Kasteel Wurfeld komen nieuw binnen met beiden een 12 op 20. Ook nieuw is Markt II in Tessenderlo met 12 op 20. En Hoeve De Bies (13,5) in Voeren is meteen ook de Ontdekking van het Jaar.