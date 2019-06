Bellenblazen voor sterrenkinderen: “We willen het taboe rond overleden kindjes doorbreken” Birger Vandael

26 juni 2019

11u53 0 Oudsbergen Bellenblazen voor overleden kindjes. Het initiatief daarvoor kwam van Inge Pirar en Harry Cremers uit Gruitrode, die op 14 december 2017 hun zoontje Sam verloren bij een aanrijding vlak voor hun huis. Op de Vrije Basisschool Royke in Gruitrode stond iedereen stil bij het verlies van Sam.

Iedereen deed mee met het initiatief. Het leek alsof het Amerikaanse liedje ‘I’m forever blowing bubbles’ plots tot leven kwam. Lode Ceyssens (CD&V), de burgemeester van Oudsbergen, was er ’s ochtends al vroeg bij en riep iedereen op om mee te blazen. Inge en haar dochter Lisa waren zelf aanwezig op de basisschool waar ze samen met de andere bellen bliezen. “Dat was heel emotioneel”, aldus Inge.

Praten

Inge en Harry startten het bellenblazen voor hun zoontje Sam. Al was het initiatief ook voor alle ouders die hun kind op een gelijkaardige wijze verloren hebben. “Vorig jaar wou ik al iets doen om hem te herdenken, maar dat kwam toen nog te vroeg”, vertelde Inge. “We kozen voor een activiteit die typisch voor kinderen is. Bellenblazen is iets frivools en heeft ook een symbolisch kantje.”

Met het initiatief hopen Inge en Harry het taboe rond overleden kindjes te doorbreken. “Nog te vaak willen mensen er niet over praten en blijven ze zelfs liever uit de buurt van anderen. Blijkbaar is het lastig om een gesprek aan te knopen. Daardoor hebben ook wij vrienden verloren, maar we hebben ook nieuwe vrienden leren kennen. Ik vind net dat alle overleden kindjes het recht hebben om herdacht te worden en ouders vinden daarbij steun bij vrienden en familie”, zegt Inge.

Van de kust tot de Kempen kwamen foto’s en filmpjes van bellenblazende kinderen en ouders. Bij de Colruyt van Bree stonden ze met een hele groep stil bij de actie, net als bij de spoedafdeling van het ZOL Genk, de stedelijke basisschool van Koersel en de basisschool Spelenderwijs in Neerglabbeek.

Op het Facebookevent ‘Bellen blazen voor Sam’ is een volledig overzicht terug te vinden.