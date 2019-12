Belasting voor wie geen gescheiden riolering aanlegt BVDH

05 december 2019

18u13 0

Wie de afvoer van zijn woning niet (correct) aansluit op het gescheiden rioleringsstelstel of weigert de aansluiting te laten keuren, krijgt zes maanden de tijd om de aansluiting in orde te maken. Als dat niet gebeurt, wordt er een belasting geven van 250 tot 500 euro voor het eerste jaar. Dat staat in het nieuwe belastingreglement dat de gemeenteraad van Oudsbergen goedkeurde. “In veel straten is er al een stelsel voor gescheiden riolering. Het regenwater van de daken en het vuile afvalwater van de bewoners wordt door aparte rioleringsbuizen afgevoerd”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van openbare werken. “Dit systeem is absoluut noodzakelijk voor een goede en efficiënte werking van de waterzuiveringsinstallaties. Helaas wordt nog steeds afvalwater in grachten of sterfputten geloosd. Er gebeuren ook nog illegale aansluitingen op het rioleringsnet. Hiervoor houdt de Vlaamse Milieumaatschappij zo’n 425.000 euro van Oudsbergse subsidieaanvragen achter.”