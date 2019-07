Belasting van 400 tot 1.000 euro op leegstand BVDH

16 juli 2019

11u11 0 Oudsbergen In Oudsbergen komt een eengemaakt belastingreglement op leegstand. Op flats, woningen en gebouwen die meer dan twaalf maanden leegstaan, betaal je tussen 400 en 1.000 euro.

2019 wordt beschouwd als een overgangsjaar waarin de verschillende reglementen op elkaar kunnen worden afgestemd. “Met dit reglement harmoniseren we de aanpak van leegstaande gebouwen”, stelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “We willen werk maken van een sterk lokaal woonbeleid en verkrotting tegengaan. Daarom voeren we deze belasting in voor heel Oudsbergen.”

Als meer dan de helft van de vloeroppervlakte van een gebouwen gedurende een jaar niet gebruikt wordt, is er sprake van leegstand. De eigenaar van het gebouw wordt dan op de hoogte gebracht. “Voor ééngezinswoningen bedraagt de belasting 1.000 euro, voor flats en andere woningen 700 euro. Voor gebouwen is de belasting afhankelijk van de oppervlakte en gaan de tarieven van 400 tot 1.000 euro”, zegt burgemeester Ceyssens. Het belastingtarief gaat omhoog als het gebouw meerdere jaren leegstaat.