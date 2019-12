Belasting op tweede verblijven in Oudsbergen BVDH

06 december 2019

09u43 0

Vanaf 2020 geldt er in heel Oudsbergen een belasting op tweede verblijven. “Wie in Oudsbergen een tweede verblijf bezit, bijvoorbeeld een chalet, landhuis, bungalow of wooncaravan, betaalt er vanaf volgend jaar een belasting van 1.000 euro per jaar op”, zegt Lode Ceyssens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen. “Als gemeente zorgen we immers voor infrastructuur en diensten, ook in de gebieden waar deze tweede verblijven gevestigd zijn. Doordat ze niet permanent bewoond worden, betekenen ze ook een groter risico voor politie en brandweer.” Met deze belasting dragen eigenaars die buiten de gemeente wonen dus ook bij aan deze kosten. “We schatten de jaarlijkse opbrengst op zo’n 40.000 euro.” Het reglement zelf werd uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ van de gemeenten Oudsbergen, As, Genk en Zutendaal.

