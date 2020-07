Beheer waterlopen voortaan in handen van provinciebestuur Emily Nees

14 juli 2020

10u39 2 Oudsbergen De provincie Limburg staat vanaf 1 september in voor het beheer van de waterlopen in Bocholt, Oudsbergen, Herk-de-Stad, Kinrooi en Voeren. In andere steden en gemeenten was dat reeds sinds 2016 het geval. “In het kader van de huidige waterproblematieken kan dit alleen maar aangemoedigd worden”, klinkt het.

Op 19 juni besliste de Vlaamse regering om de waterlopen van Bocholt, Oudsbergen, Herk-de-Stad, Kinrooi, Voeren, wateringen De Velpe en Het Schulensbroek te herklasseren naar het provinciale niveau. “Hiermee vereenvoudigen we het waterbeheer, wat in het kader van de huidige problematieken alleen maar aangemoedigd kan worden”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Waterlopen.

Zo krijgt de provincie Limburg er 130 kilometer aan waterlopen bij, wat het totaal op 1.620 kilometer brengt. Samen met de wateringen staat het bestuur in voor maaiwerken, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen.

Geen versnipperd beleid meer

De herklassering is voornamelijk bedoeld om een versnipperd beleid te vermijden. Zo telde Limburg enkele jaren gelden nog 55 waterloopbeheerders. In 2015 stelde het provinciebestuur voor aan gemeenten om hun waterlopen over te dragen. “Daar ging de overgrote meerderheid toen op in, waardoor het aantal bevoegde instanties vanaf 2016 drastisch verminderde. Dat nu ook de vijf resterende gemeenten het waterbeheer aan ons toevertrouwen, is voor Limburg opnieuw een stap in de goede richting”, aldus Lambrechts.

“Het waterbeheer vergt dan ook steeds meer expertise, zeker met de grotere kans op overstromingen en huidige droogteproblemen”, vult Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan. “Door de overdracht van waterlopen aan de provincie krijgt Limburg een efficiënter en uniformer waterbeleid, gesteund op de nodige expertise.”

Na deze herklassering blijven er in Limburg nog 12 waterloopbeheerders over. Het gaat dan om 10 wateringen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie.