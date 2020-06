August (of Noëlla?) weer op pad: schaap doodgebeten in Meeuwen Birger Vandael

24 juni 2020

12u05 2 Oudsbergen In Meeuwen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een wolf opnieuw een ooi doodgebeten. Jan Loos van Welkom Wolf pleit er nogmaals voor dat alle schapenhouders schrikdraad plaatsen.

“Vannacht viel er in Meeuwen een wolvenaanval op schapen te betreuren”, stelt Loos. “De vorige aanval was inmiddels alweer maanden geleden, maar zolang er onbeschermde schapen rondlopen, zullen deze aanvallen blijven plaatsvinden. Opnieuw gebeurde het bij een schapenhouder die na 2,5 jaar van voortdurende waarschuwingen en aangeboden hulp nog geen enkel initiatief heeft genomen om zijn dieren te beschermen met schrikdraad.”

Schrikdraad

Volgens Loos wordt weer bewezen dat wolven niet springen over omheiningen, maar eronder graven. “Schrikdraad is cruciaal om schapen te beschermen en de onderste schrikdraad is de belangrijkste. Zo simpel is het. Het is van het grootste belang dat alle houders van kwetsbaar vee snel hun schrikdraadrasters verbeteren of nieuwe plaatsen. We moeten immers absoluut voorkomen dat wolven zich gaan oriënteren op vee. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van alle veehouders.”