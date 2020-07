August doodt weer schaap in Oudsbergen: “Schuld van eigenaar”, zegt Welkom Wolf Marco Mariotti

03 juli 2020

11u03 4 Oudsbergen In Meeuwen is vannacht een schaap doodgebeten. Het lammetje is verdwenen. Dader is zo goed als zeker wolf August. Het is de tweede keer dat de eigenaar bezoek krijgt van de wolf. “Nog steeds geen schrikdraad, is er om vragen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

De eigenaars van schapen in Oudsbergen zijn niet te spreken over de dood van twee van hun schaapjes. Één lag vanmorgen dood in de weide. Het lammetje is verdwenen, wellicht meegenomen door wolf August.

“We moéten stroomdraad plaatsen zeggen ze dan, maar we houden schapen. Geen olifanten hé!”, deelt de eigenaar via sociale media.

Jan Loos van Welkom Wolf kaatst de bal terug. “Het gaat om het onverantwoordelijke gedrag van deze eigenaar. Omdat hij het vertikt om aan preventie te doen, geraken wolven geöriënteerd op schapen, en worden uiteindelijk alle landbouwdieren in gevaar gebracht. Het is een koppigaard die zelfs met subsidies geen maatregelen wil nemen.“