Aspi’s Chiro Opglabbeek verkennen Londen

29 juli 2019

De jaarlijkse driedaagse van de Aspi’s van de Chirojongens Opglabbeek werd dit jaar een internationale trip. De leden stapten immers onwetend de trein op voor een tripje naar het Verenigd Koninkrijk. Eens aangekomen in hoofdstad Londen brachten ze eerst een bezoekje aan het stadscentrum en werden onder meer de Big Ben en de Londen Eye bezocht. Hier vond ook het middagmaal plaats, bestaande uit de lokale specialiteit ‘fish and chips’. Vervolgens trok men richting het Natural History Museum. Met onder meer het geraamte van een dinosaurus bleef dat bezoek ongetwijfeld veel leden bij. Verder was er ook nog een bezoek aan de London Dungeons, Buckingham Palace en de Tower Bridge. De leiding blikt terug op een meer dan geslaagde trip!