Apen smullen van ijsjes in Natuurhulpcentrum Oudsbergen ENL

10 augustus 2020

10u42 0 Oudsbergen Met temperaturen boven de 30 graden is het ook voor dieren belangrijk om verkoeling te zoeken. Het Natuurhulpcentrum Oudsbergen zorgt daarom voor ijsjes. En dat leidt tot schattige taferelen.

De foto’s die Natuurhulpcentrum Oudsbergen op de eigen website deelde, zijn om bij weg te smelten. Letterlijk en figuurlijk. Op de beelden is namelijk te zien hoe enkele dieren van een ijsje smullen. “Het is puffen en blazen, ook voor de wilde dieren. We zien een duidelijke toename van het aantal dieren dat met oververhittingsverschijnselen wordt binnengebracht”, licht het Natuurhulpcentrum zelf toe in een Facebookpost.

(Lees verder onder de foto)

Zalm- en fruitijs

“Vooral jonge vogels komen in de problemen. Het is veel te warm om nog langer met broers en zusjes in één nest te zitten. Om te ontsnappen aan de hitte springen ze dan veel te vroeg uit hun nest. Ook voor de dieren in het Natuurhulpcentrum is het natuurlijk erg warm. We zorgen uiteraard voor lekker fris drinkwater en sommige dieren krijgen zelfs ijsjes. Denk daarbij aan fruitijsjes voor de apen, zalmijsjes voor de beren en kippenijsjes voor de leeuwen en de tijger.”