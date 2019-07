Alle Oudsbergenaren krijgen afvalbelasting in de bus BVDH

04 juli 2019

12u26 0

Alle inwoners van Oudsbergen krijgen een infobrochure in de bus met betrekking tot de afvalbelasting. “In Meeuwen-Gruitrode werd de afvalbelasting al enkele jaren rechtstreeks naar de gezinnen gestuurd. In Opglabbeek was dat nog niet het geval. Daarom voegde Limburg.net een brochure met de nodige uitleg bij het aanslagbiljet. We kiezen voor dit systeem omdat het helpt om de afvalberg terug te dringen. Inwoners zijn zich meer bewust van de kostprijs van afvalverwerking en gaan daardoor beter recycleren”, weet schepen van Afvalbeleid Marco Goossens (CD&V). Het gemeentebestuur draagt zelf wel een steentje bij in de kostprijs. “Wij dragen 70 euro bij per gezin. Een eenpersoongezin betaalt daardoor net geen 60 euro, voor een gezin van vier of meer personen bedraagt de kost 81,09 euro.” Bij inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, wordt automatisch 25 euro korting toegekend.