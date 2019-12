ALDI roept adventskalenders terug na incidenten met speelgoedtrompet Birger Vandael

11 december 2019

15u53 0 Oudsbergen Supermarktketen ALDI roept de adventskalenders terug nadat er problemen waren opgetreden met een speelgoedtrompetje dat als geschenk verstopt zat. Cindy Franssen reageert tevreden nadat haar negenjarige zoon moest geopereerd worden toen hij het witte dopje in zijn longen kreeg: “Dit was onze bedoeling, we wilden voorkomen dat er nog slachtoffers zouden vallen!”

De jongen uit Opglabbeek maakte begin deze week de akelige ervaring met het speelgoedtrompetje mee. “Hij was aanvankelijk nog erg blij met de adventskalender”, vertelt zijn mama. “Elke dag mocht hij een nieuw vakje openmaken en daarin zit dan een nieuw speelgoedje. Dat was allemaal heel leuk, tot hij de bewuste trompet tegenkwam. Hij wilde een keer blazen op dat stukje speelgoed en bij het ademen schoot er een wit stukje recht in zijn longen.”

Slachtoffer stabiel

Het slachtoffer leek te stikken en werd halsoverkop naar de spoeddienst van het ziekenhuis van Genk gebracht, waar men hem doorstuurde naar Leuven. “Daar is de operatie gelukkig gelukt”, zegt Cindy. “Achteraf heeft onze zoon wel een astma-aanval gekregen en lag hij nog twee uur op de intensieve dienst om zuurstof toegediend te krijgen. Zijn toestand is inmiddels stabiel.”

In het ziekenhuis luisterde men aandachtig naar het verhaal van de Limburgse familie. “De professor ter plaatste vertelde dat dit al het tweede geval met het stukje speelgoed was. We hopen dat er geen andere slachtoffers vallen en willen graag de mensen waarschuwen. Nu is het nog goed afgelopen, ik wil het niet op mijn geweten te hebben dat het later nog misloopt”, zei mama Cindy dinsdag tegen onze krant.

Gelijkaardige problemen met trompet

Toen onze krant het berichtje deelde op de Facebookpagina, bleken heel wat mensen ook problemen te hebben gehad met de speelgoedtrompet. “Wij zijn het witte dopje kwijt. Hier kruipt een baby van één jaar rond, hopelijk heeft hij het niet ingeslikt”, klonk het bij een bezorgde moeder. “Onze zoontjes van 4 en 5 hadden het ook in hun handen en bij hen zat het witte stukje eveneens los”, aldus een andere moeder. “Ons zoontje heeft het witte gedeelte ingeslikt, gelukkig zonder gevolgen”, stelde een derde mama. Andere ouders reageerden bijgevolg meteen door het trompetje op een veilige plaats weg te leggen.

Bij ALDI reageerde men gevat op de gebeurtenissen. “We betreuren dit voorval en nemen dit uiteraard zeer ernstig. Onze Quality-afdeling zal het voorval nu onderzoeken”, klonk het meteen nadat de feiten bekend raakten.