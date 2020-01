Agentschap voor Natuur en Bos en brandweerzone huren deel van technische dienst BVDH

07 januari 2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal gedurende negen jaar een deel van de nog te bouwen technische dienst in Oudsbergen huren. Daarvoor betaalt het zo’n 316.000 euro. “Hun loods in Oudsbergen was zonevreemd en ze waren op zoek naar een alternatief”, zegt Kurt Plessers (CD&V), schepen van Patrimonium. Ook met brandweerzone Oost-Limburg werd er een overeenkomst gesloten voor de huur van een gedeelte van het gebouw. De brandweerzone zal er het snel interventievoertuig stallen. Niet alleen voor het voertuig wordt er ruimte voorzien. Ook voor de permanentie rond de klok door de brandweerofficieren worden er lokalen ingericht. “De wagen bevat technisch materiaal om personen te bevrijden, maar ook een watertank van 500 liter. Bij zware verkeersongevallen en hartstilstanden telt elke minuut. Dit voertuig heeft alle medische apparatuur aan boord en kan levens redden”, verklaart burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).