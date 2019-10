62.500 euro voor jaarlijkse aankopen in bib BVDH

25 oktober 2019

10u07 0 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen is op zoek naar leveranciers van boeken en audiovisuele materialen voor de bibliotheken. De komende drie jaar wordt er in elk jaar 62.500 euro voorzien om deze aan te kopen.

“We gaan op zoek naar twee leveranciers voor onze bibliotheken: één leverancier voor boeken en één voor audiovisuele materialen”, verduidelijkt schepen van Bibliotheken Ilse Wevers (CD&V). “We willen telkens een overeenkomst voor een periode van drie jaar sluiten. We verwachten om elk jaar voor zo’n 47.000 euro boeken en voor 15.500 euro audiovisuele materialen aan te kopen. Dat is 29 procent minder dan wat we vroeger uitgaven. Door de aankopen van beide vestigingen te bundelen, rekenen we op een fikse korting.”

Digitale aanbod

Daarnaast wil de Oudsbergen het digitale aanbod versterken. “Ongeveer de helft van het bedrag dat we uitsparen, investeren we in het digitale aanbod. Dat is goed voor 12.500 euro per jaar.” In totaal geeft Oudsbergen dan 75.000 euro per jaar uit aan de gedrukte, audiovisuele en digitale collectie. Dat is 14 procent minder dan voorheen.