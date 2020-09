3D-beelden tonen hoe Commanderij gerenoveerd zal worden met inspraak van Oudsbergenaren Birger Vandael

03 september 2020

10u14 1 Oudsbergen De Commanderij van Gruitrode krijgt de komende jaren een grondige renovatie. Via het nieuwe participatieplatform ‘Oudsburgers’ krijgen d e inwoners van Oudsbergen de kans om mee te schrijven aan dit verhaal. “We willen natuurlijk dat de Commanderij een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt”, motiveert burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) die mogelijkheid.

De Commanderij betreft een erfgoedsite in het hart van Gruitrode, die al decennialang een vaste waarde is in de regio. “Na de Franse Revolutie werd het domein verschillende keren als privé-eigendom gekocht en verkocht. Sinds 2015 is het kasteel eigendom van de gemeente, die in 2016 ook de beschermde kasteelhoeve aankocht. De eerste plannen voor de renovatie van de commanderijsite liggen nu klaar om aan onze inwoners voor te stellen”, licht Kurt Plessers (CD&V), schepen van Patrimonium en Onroerend Erfgoed, toe.

3D-tekeningen

Om die renovatieplannen concreter te maken, ontwierp Chris Van Brussel, architect bij het bureau Michel Janssen, 3D-tekeningen van de gerenoveerde Commanderij. Die beelden werden door burgemeester Lode Ceyssens ter plaatse officieel onthuld. “Meteen stellen we hen met trots onze informatiecampagne voor: ‘De Commanderij herleeft’.”

Op het domein van de Commanderij staan enkele infopanelen en QR- codes verspreid. Aan de hand daarvan krijgen inwoners en bezoekers een idee van hoe de site er in de toekomst zou kunnen uitzien. De website www.commanderijgruitrode.be waarnaar de panelen en de QR-codes verwijzen, biedt meer informatie over de geschiedenis van het waterkasteel, de natuurgebieden die het domein omringen en de unieke belevingen die bezoekers van de Commanderij mogen verwachten.”

In dialoog

Oudsbergen wil echter niet alleen haar inwoners informeren, maar spoort hen aan de toekomst van de Commanderij samen met de gemeente verder uit te schrijven. “Vanaf 8 september gaan we digitaal in dialoog. In de loop van de maand organiseren we verschillende info- en denksessies met geïnteresseerde inwoners, verenigingen, horeca-uitbaters en de huidige gebruikers van Cultuurpunt en onze andere gebouwen”, vult Hanne Schrooten (CD&V), schepen van Toerisme en Duinengordel, aan.

De infosessie rond het renovatieproject vindt plaats op 8 september om 19.30 uur. De online denksessies vinden plaats op 21, 22 en 24 september om 19.30 uur. Het participatietraject wordt afgesloten met een online feedbacksessie op 6 oktober om 19.30 uur. Op basis van alle informatie zet architect Chris Van Brussel nadien de eerste plannen om in een definitief voorontwerp. In de loop van 2021 wordt dat voorontwerp uitgewerkt tot de definitieve bouwplannen.

Digitaal participatieplatform

Oudsbergen lanceerde meteen ook het digitaal participatieplatform www.oudsburgers.be. Daar houdt de gemeente de Oudsbergenaren op de hoogte over verschillende lopende projecten, waaronder het renovatieproject van de Commanderij.