3.810.461 euro aan extra investeringsbudget dankzij Vlaams regeerakkoord BVDH

09 oktober 2019

17u32 1 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen mag de komende jaren rekenen op een extra investeringsbudget van 3.810.461 euro. “Dit is een goede zaak voor de inwoners van Oudsbergen en een troef voor de lokale economie en jobs in eigen streek”, vertelt Kamer- en gemeenteraadslid Frieda Gijbels (N-VA).

Het extra investeringsbudget is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Het nieuws vernam Gijbels van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Groenere dorpskernen en belevingstoerisme

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken”, gaat Gijbels verder.” N-VA Oudsbergen wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in groenere dorpskernen en inzet op belevingstoerisme. “Groenere dorpskernen maken het aantrekkelijker om in de centra te wonen. Dat komt de lokale middenstand ten goede en zorgt voor een hechtere gemeenschap. Tegelijkertijd verlicht dit de druk op de open ruimte, waardoor er meer groen is voor iedereen. Dit kan dan weer het toerisme in onze streek aanzwengelen, wat op zijn beurt weer goed is voor onze economie.”