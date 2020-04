250.000 euro en twee mondmaskers per inwoner in de strijd tegen corona Birger Vandael

28 april 2020

12u14 0 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen maakt 250.000 euro vrij in de strijd tegen corona. Vorige week werden er al 52.000 mondmaskers besteld om onder de inwoners te verdelen. Daarnaast zet de gemeente zich voor de kwetsbaren en wordt er ook aan ondernemingen en verenigingen gedacht.

27.000 herbruikbare mondmaskers werden besteld bij Think Pink. De opbrengst hiervan gaat naar de strijd tegen borstkanker “We hopen dat deze mondmaskers ook effectief geleverd kunnen worden, want momenteel is er een echte race naar mondmaskers”, stelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Om zeker te zijn hebben we via onze brandweerzone nog 25.000 maskers extra besteld. Hierin kunnen ook filters van de federale overheid ingebracht worden.”

Naast de zoektocht naar mondmaskers, zet het gemeentebestuur zich op negen verschillende domeinen in om inwoners, zorgverleners, ondernemingen, verenigingen en medewerkers te ondersteunen. Dat maakt het duidelijk met een infographic die aan de gemeenteraadsleden werd voorgesteld.

Senioren, dokters en vrijwilligers

Alle 80-plussers krijgen een telefoontje met de vraag of ze hulp nodig hebben. Wie contact wil blijven houden, plaatsen we op onze wekelijkse terugbellijst”, zegt Kurt Plessers (CD&V), schepen van Welzijn. “Dokters kunnen op hun beurt moeilijke thuiszorgsituaties melden aan een centraal meldpunt.” De sociale dienst coördineert het vrijwilligerswerk en zorgverleners krijgen steun qua medisch materiaal.

Wat betreft de ondernemers en verenigingen is er een extra duwtje in de rug. Een digitaal platform werd opgericht en concessies worden niet geïnd. “Ook verenigingen die van ons huren hoeven tijdelijk geen huur te betalen. Renteloze leningen die we met verenigingen hebben afgesloten, kunnen later betaald worden”, aldus Ceyssens. “Wat betreft subsidies, zullen we alle activiteiten die verenigingen bij een normale jaarwerking georganiseerd zouden hebben, meetellen.”