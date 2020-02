228.000 euro voor woning in Dorpstraat die wordt gesloopt BVDH

04 februari 2020

10u16 0

Het gemeentebestuur van Oudsbergen betaalt zo’n 228.000 euro voor de woning met als adres Dorpsstraat 5. Op termijn zal de woning worden gesloopt, zodat er meer ruimte komt op het openbaar domein. “De woning ligt erg kort bij de weg, waardoor er enkel ruimte is voor een voetpad. Wij doen deze aankoop met het oog op de toekomst, zodat we meer ruimte hebben voor alle weggebruikers. Door deze aankoop kunnen we ook meer mogelijkheden in de verdere ontwikkeling van Meeuwen centrum”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). De vergoeding bestaat uit een aankoopbedrag van 198.000 euro en een wederbeleggingsvergoeding van zo’n 30.000 euro. De huidige eigenaars mogen nog 18 maanden in hun woning blijven wonen.